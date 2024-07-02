В реестр операторов курортного сбора вошли 400 неклассифицированных гостиниц

Курортный сбор с момента его запуска по полной ставке принес бюджету Петербурга 130 млн рублей, сообщила врио главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия на заседании правительства города. Средства планируется направить на развитие туристической инфраструктуры, отметила она в своем выступлении.

Участвовавшая в заседании депутат Госдумы Оксана Дмитриева отметила, что указанная сумма оказалась меньше ожидаемых поступлений от сбора. Она поинтересовалась у Гвичии, не стало ли причиной этого то, что хостелы и мини-гостиницы не регистрируют останавливающихся туристов и потому "не платят ни копейки".

Ответ Гвичии свидетельствовал о ее оптимистичном настрое в вопросе о сборах с туристов. Сейчас в реестре по уплате курортного сбора насчитывается "около 400 юридических лиц, которые не входят в список классифицированных средств размещения", сообщила она. Чиновница поделилась мнением, что в дальнейшем следует ожидать "возможности полностью [выполнения] мониторинга как классифицированных, так и неклассифицированных [средств размещения]".

"Поэтому те, кто сдают на сегодняшний день [помещения] в аренду и предоставляют гостиничные услуги, со временем все войдут в реестр", — продолжила Гвичия.

По оценке чиновницы, в дальнейшем у городских властей должна появиться "если не полная, то хотя бы на 80 %, оценка непосредственно гостиничного фонда Санкт-Петербурга". Сам курортный сбор, по ее мнению, "позволил консолидировать отрасль" и теперь выступает в роли "довольно-таки важного и хорошего инструмента" для мониторинга этой сферы бизнеса.

Курортный сбор был введен в Петербурге с октября 2023 года, первые шесть месяцев он действовал по нулевой ставке. Сейчас ставка за день пребывания туриста в Петербурге составляет 100 рублей. В конце июня депутаты Заксобрания приняли закон о штрафах за неуплату курортного сбора.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру