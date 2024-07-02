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Новости 15:36

От последствий шторма в Ленобласти пострадало четверо несовершеннолетних

фото ЗакС политика От последствий шторма в Ленобласти пострадало четверо несовершеннолетних

Штормовой ветер на Северо-Западе России, поднявшийся накануне вечером, обернулся травмами для четверых детей в Ленобласти. Об этом 2 июля пишет ТАСС со ссылкой на территориальный центр медицины катастроф и Единую диспетчерскую службу.

Двое несовершеннолетних (девочка и мальчик) пострадали в Тайцах: один из них (17-летний юноша) сломал позвоночник и был госпитализирован. Более легкие повреждения получили мальчик в Вырице и мальчик в Пупышево. Известно также о двоих взрослых, попавших в больницу из-за последствий урагана.

Ранее сообщалось о гибели 26-летнего рабочего в Новом Токсово, которого придавило упавшим деревом. Следком приступил к доследственной проверке инцидента.

По данным "Интерфакса", за прошедшую ночь в регионе убрали 525 поваленных деревьев.

Фото: ЗАКС.Ру


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