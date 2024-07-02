КГИОП не планирует признавать вестибюль "Фрунзенской" памятником

Петербургские чиновники рассмотрели обращение граждан, попросивших признать вестибюль станции метро "Фрунзенская" (Московский проспект, 71) выявленным памятником регионального значения. КГИОП отреагировал на заявку отказом. Это следует из проекта распоряжения, размещенного 2 июля на сайте Смольного.

В профильном комитете не только не собираются признавать здание памятником, но и хотят "исключить объект из списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия". Проект распоряжения направлен на антикоррупционную экспертизу.

Напомним, что 1 июня "Фрунзенскую", построенную в 1961 году, закрыли для пассажиров на полную реконструкцию. Работы планируют вести три года.

фото: Mary, Citywalls.ru