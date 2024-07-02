Петербургская прокуратура проверяет детали травмирования ребенка на остановке

Еще одно последствие шторма в Петербурге попало в поле зрения прокуратуры. Ведомство 2 июля сообщило о начале проверки в связи с травмированием подростка на юго-западе города.

В разгар вчерашней непогоды несовершеннолетний получил повреждения на автобусной остановке, где ураганным ветром разбило остекление. В социальных сетях разошлись фотографии с ранениями, полученными школьником на углу проспекта Ветеранов и улицы Тамбасова.

Надзорный орган оценит качество работы тех, кто отвечал за установку и техническое обслуживание остановки общественного транспорта.

Напомним, в понедельник в разных районах города погибли 36-летняя женщина и 11-летний мальчик: их придавило упавшими деревьями. СК возбудил уголовные дела по факту двух смертей.

Фото: ЗАКС.Ру