Беглов призвал "посерьезнее" заняться парком имени Бабушкина

Петербургский губернатор Александр Беглов обратил внимание подчиненных на качество благоустройства парка имени Бабушкина на левом берегу Невы, которое регулярно становится предметом жалоб от граждан. Этой темы городской глава коснулся на заседании Смольного 2 июля.

"Надо заниматься посерьезнее этим парком", - приводит его слова "Фонтанка".

По данным депутата Госдумы Михаила Романова, избранного от территории, за зеленой зоной плохо следят: почти все дорожки разбиты, а мосты пребывают в плачевном состоянии.

Парк арендует компания "Фидус". До нее владельцы менялись неоднократно. Из-за ненадлежащего содержания объекта КГИОП обращался в суд. Беглов, со своей стороны, напомнил чиновникам о случаях, когда город забирал парки у нерадивых арендаторов.

Фото: ЗАКС.Ру