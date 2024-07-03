Прокуратура вступилась за пожилую петербурженку, сбитую мотоциклом

Петербургская прокуратура подала в суд иск, составленный в интересах 78-летней жительницы Красногвардейского района. Последнюю 24 июня сбил мотоциклист, мчавшийся на красный свет, напоминает 3 июля ведомство.

В пользу пенсионерки хотят взыскать 300 тысяч рублей. Женщина получила травмы головного мозга и различные ушибы. Ей потребовалась госпитализация.

Напомним, инцидент случился на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Ударников. Водителя привлекли к административной ответственности, а на его знакомого завели уголовное дело о хулиганстве: он напал на возмутившегося свидетеля аварии.

Фото: ЗАКС.Ру