Кандидат в депутаты МО "Звездное" хочет отсудить у ТИК пять миллионов рублей

Самовыдвиженец Владимир Леонтьев, который баллотируется в МО "Звездное", собирается подать иск на 5 млн рублей к председателю территориальной избирательной комиссии № 48 Анатолию Доильницину. Поводом для иска стала ошибочная отметка о якобы имеющейся судимости в анкете кандидата на "Госуслугах", которой на самом деле нет, рассказал ЗАКС.Ру сам Леонтьев.

Во время подачи документов для выдвижения Леонтьев указал, что не имеет судимости. Несмотря на это, в его анкете на "Госуслугах" после регистрации появилась отметка "судимость". Эта информация могла быть доступна всем 16 тысячам избирателям, проживающим в округе, где баллотируется кандидат, говорится в иске. Леонтьев уверен, что это негативно скажется на его репутации. Отметим, баллотируется он там же, где и проживает, - на неловкие вопросы о метке с судимостью ему приходилось объясняться перед соседями.

"Следовательно, 16 975 гражданам пришло уведомление о моей кандидатуре с ложной информацией о судимости в справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги", - говорится в иске (есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Автор иска собирается просить суд обязать ТИК опровергнуть информацию о наличии у него судимости, а также взыскать в его пользу 5 млн рублей. Как пояснил Леонтьев, ссылаясь на свой собственный юридический опыт, он придерживался принципа "проси больше - дадут меньше".

Отметим, в ГАС "Выборы" в карточке кандидата Леонтьева указано "имеется судимость нет".

Стать зарегистрированным кандидатом у Леонтьева, вероятно, пока не получится. На 3 июля ТИК назначил собрание, на котором ему собираются отказать в регистрации - такой пункт числится в повестке заседания. Рабочая группа комиссии решила, что его подписи были собраны с нарушениями. Леонтьев намерен снова подать документы для выдвижения, если не сможет с первого раза стать зарегистрированным кандидатом.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, что главе МО "Звездное" Артему Дорожкову ошибочно приписали статус "иностранного агента" в ГАС "Выборы".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру