Диссидента Скобова* признали вменяемым после психиатрической экспертизы

Публициста Александра Скобова* признали вменяемым после проведенной психолого-психиатрической экспертизы, об этом 3 июля пишет MR7.ru со ссылкой на слова жены Скобова* Ольги Щегловой.

Петербургского публициста Александра Скобова* обвиняют в оправдании терроризма (ст.205.2 УК РФ) за посты в Telegram. Кроме этого, по словам жены фигуранта, ему вменяют статью об организации террористического сообщества (ст.205.4 УК РФ).

На психолого-психиатрическую экспертизу Александра Скобова* отправили в конце мая. Результаты исследования следователь получил 28 июня, адвокат и жена публициста пока с документом не ознакомились.

Напомним, что Александра Скобова* задержали в начале апреля в Петербурге. После этого его этапировали в Сыктывкар, там он находится в СИЗО-1.

*Минюст внес Александра Скобова в список иноагентов, Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру