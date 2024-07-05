Градозащитники сигнализировали о начавшемся сносе корпусов завода "Ригель"

На Петроградской стороне начался снос исторических корпусов бывшего завода "Ригель", о чем в Telegram-канале "SOS СПб СНОС" 5 июля сообщили градозащитники. Они требуют немедленного прекращения работ, поскольку судебные споры с КГИОП еще не завершены.

"Особую ценность представляет башня завода Тюдор. Она, безусловно, является доминантой и ни в коем случае не должна погибнуть", - считают активисты.

Противники сноса ансамбля зданий оспаривают в Горсуде отказ профильного комитета признавать заводские корпуса региональным памятником. У истцов и чиновников имеется разная информация о датах постройки сооружений. КГИОП настаивает на том, что речь идет о так называемых "средовых объектах" и что они построены в советскую эпоху. Градозащитники утверждают, что здания появились до большевистской революции.

Владелец участка земли под бывшим заводом (улица Профессора Попова, 38) хочет застроить его многоэтажным жильем. На ситуацию обращал внимание председатель Следственного комитета.

фото: SOS СПб СНОС / Telegram