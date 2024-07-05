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Новости 16:59

"Новые люди" не поддержат законопроект об отмене ЕГЭ

фото ЗакС политика "Новые люди" не поддержат законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты Государственной думы от партии "Новые люди" не будут поддерживать законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказал ЗАКС.Ру лидер объединения Алексей Нечаев 5 июля. Он считает, что отказ от такой системы может способствовать развитию коррупционной составляющей при поступлении в высшие учебные заведения. 

- У нас сейчас те, кто кричат об отмене ЕГЭ - они не очень в курсе. Во многие хорошие вузы раньше очень сложно было поступить тем, у кого нет возможности что-то профинансировать, либо нет родственников в этом вузе. Например, в Высшей школе экономики половина студентов поступает на бюджет по ЕГЭ, половина учится платно. Это очень здорово, что есть возможность у ребят из любой части России поступить в московский университет. И мы сейчас видим, как некоторые вузы начинают делать свои дополнительные экзамены, а там, где возникают дополнительные экзамены, часто возникают "решалы", весь этот советский блат, деньги под столом… ЕГЭ - это то, что действительно дает возможность справедливого поступления в вузы, - сказал Нечаев. 

Нечаев отметил, что в ЕГЭ есть свои слабые стороны, однако с точки зрения социальных лифтов экзамен несет плюсы. 

Напомним, в начале июня группа депутатов от фракций ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" внесла в Государственную думу законопроект об отмене ЕГЭ. Авторы инициативы предлагают заменить его на итоговую аттестацию. В Министерстве образования заявили, что готовы рассмотреть альтернативы ЕГЭ. В парламенте документ планируют обсудить во время осенней сессии. Первое чтение проекта закона может состояться в октябре 2024 года. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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