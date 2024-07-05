Из-за неоплаты ЖКУ к Треповой* подал иск Жилкомсервис

К Дарье Треповой*, осужденной по делу о теракте в кафе на Университетской набережной, подали новый иск. На этот раз автором заявления стало ООО "ЖКС N°1 Пушкинского района", о чем 5 июля сообщает в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Жилкомсервис указал, что Трепова* унаследовала от отца квартиру в доме на Артиллерийской улице. За коммунальные услуги хозяева не платили последние десять лет. Истец потребовал взыскать с Треповой* и еще двоих ответчиков почти 170 тысяч рублей, а также судебную пошлину (почти 4,6 тысячи рублей).

Ранее иск к Треповой* подала одна из посетительниц творческого вечера военкора Владлена Татарского, на котором он погиб в результате взрыва.

Напомним, по делу о теракте, случившемся в апреле прошлого года, Трепова* получила самый большой срок, который присуждали женщинам в новейшей российской истории. Ее приговорили к 27 годам заключения.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр экстремистов и террористов

Фото: ЗАКС.Ру