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Муниципал 18:59

Кандидаты от ЕР зарегистрированы еще в пяти муниципалитетах Петербурга

фото ЗакС политика Кандидаты от ЕР зарегистрированы еще в пяти муниципалитетах Петербурга

Ряд территориальных избирательных комиссий Петербурга провели 5 июля заседания по регистрации кандидатов на предстоящие муниципальные выборы. Из опубликованных пятью ТИКами отчетов следует, что в подавляющем большинстве случаев официальный статус получили поддержанные "Единой Россией" выдвиженцы.

Всего в течение дня заседания по регистрации кандидатов должны были провести 19 теризбиркомов. К вечеру принятые решения выложили ТИК №№ 2, 4, 21, 34 и 39. Соответственно, речь идет о кандидатах, баллотирующихся в МО "Остров Декабристов", МО "Полюстрово", МО "Город Колпино", МО № 15 и МО "Пискаревка".

Регистрацию в "Остров Декабристов" получили трое выдвиженцев. Это депутат муниципального совета Елена Зинченко, ее коллега из МО № 7 Андрей Гурчин, а также замглавврача поликлиники № 3 Наталья Крючкова.

В избирательные бюллетени "Полюстрово" проходят 19 кандидатов от ЕР, включая главу округа Андрея Жабрева и его заместительницу Анну Филину. Из действующих депутатов положительные решения получили Валерий Алексеев, Галина Дудникова, Ирина Ефимова, Елена Калинина, Ольга Малай, Людмила Погодина, Александр Савчук и Наталья Целищева.

Из прочих муниципалитетов выделяется Колпино, где регистрацию получили не только единороссы, но также выдвиженцы от "Справедливой России — За правду". В последнем случае речь идет о кандидатах Сергее Лиханове, Александре Можине и о Марии Мосиной. От единороссов выдвигаются действующая глава муниципалитета Надежда Максимова, а также кандидаты Рафик Ахмедов и Юлия Капранова.

Второй день подряд публикует итоги заседаний по регистрациям ТИК № 34. Накануне статус кандидатов в МО № 15 получили 16 единороссов, теперь же к ним прибавились еще четверо. Это Татьяна Яковлева, а также действующие депутаты Илья Мастеров, Татьяна Морозова и Ольга Проскурина.

Наконец, в Пискаревке регистрацию получили семеро кандидатов от ЕР, в том числе глава округа Оксана Умнова и депутаты Владимир Абрамов, Олег Баев, Светлана Масленникова, Елена Николаева и Ирина Светлицкая. Вместе с ними баллотироваться сможет и Андрей Голубцов.

Ранее стало известно о регистрации 11 кандидатов от "Единой России" на выборы в МО "Сосновское".

Муниципальные выборы в Петербурге назначены на 8 сентября, голосование по ним продлится в течение трех дней. Электоральная процедура не затронет только МО "Автово", где выборы должны пройти в 2026 году.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Город Колпино
Пока еще нет голосов...
МО Остров Декабристов
Пока еще нет голосов...
МО Пискаревка
Пока еще нет голосов...
МО Полюстрово
Пока еще нет голосов...
МО №15
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Абрамов Владимир Борисович
Пока еще нет голосов...
Алексеев Валерий Анатольевич
Пока еще нет голосов...
Баев Олег Александрович
Пока еще нет голосов...
Гурчин Андрей Александрович
Пока еще нет голосов...
Дудникова Галина Борисовна
Пока еще нет голосов...
Ефимова Ирина Алексеевна
Пока еще нет голосов...
Жабрев Андрей Анатольевич
Пока еще нет голосов...
Зинченко Елена Валерьевна
Пока еще нет голосов...
Калинина Елена Константиновна
Пока еще нет голосов...
Максимова Надежда Витальевна
Пока еще нет голосов...
Малай Ольга Петровна
Пока еще нет голосов...
Масленникова Светлана Александровна
Пока еще нет голосов...
Мастеров Илья Сергеевич
Пока еще нет голосов...
Морозова Татьяна Николаевна
Пока еще нет голосов...
Николаева Елена Самвеловна
Пока еще нет голосов...
Погодина Людмила Анатольевна
Пока еще нет голосов...
Савчук Александр Вадимович
Пока еще нет голосов...
Светлицкая Ирина Владимировна
Пока еще нет голосов...
Умнова Оксана Николаевна
Пока еще нет голосов...
Филина Анна Ильинична
Пока еще нет голосов...
Целищева Наталья Вячеславовна
Упоминаемые персоны
Абрамов Владимир Борисович 
Алексеев Валерий Анатольевич 
Баев Олег Александрович 
Гурчин Андрей Александрович 
Дудникова Галина Борисовна 
Ефимова Ирина Алексеевна 
Жабрев Андрей Анатольевич 
Зинченко Елена Валерьевна 
Калинина Елена Константиновна 
Максимова Надежда Витальевна 
Малай Ольга Петровна 
Масленникова Светлана Александровна 
Мастеров Илья Сергеевич 
Морозова Татьяна Николаевна 
Николаева Елена Самвеловна 
Погодина Людмила Анатольевна 
Проскурина Ольга Александровна 
Савчук Александр Вадимович 
Светлицкая Ирина Владимировна 
Умнова Оксана Николаевна 
Филина Анна Ильинична 
Целищева Наталья Вячеславовна 




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