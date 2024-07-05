Кандидаты от ЕР зарегистрированы еще в пяти муниципалитетах Петербурга

Ряд территориальных избирательных комиссий Петербурга провели 5 июля заседания по регистрации кандидатов на предстоящие муниципальные выборы. Из опубликованных пятью ТИКами отчетов следует, что в подавляющем большинстве случаев официальный статус получили поддержанные "Единой Россией" выдвиженцы.

Всего в течение дня заседания по регистрации кандидатов должны были провести 19 теризбиркомов. К вечеру принятые решения выложили ТИК №№ 2, 4, 21, 34 и 39. Соответственно, речь идет о кандидатах, баллотирующихся в МО "Остров Декабристов", МО "Полюстрово", МО "Город Колпино", МО № 15 и МО "Пискаревка".

Регистрацию в "Остров Декабристов" получили трое выдвиженцев. Это депутат муниципального совета Елена Зинченко, ее коллега из МО № 7 Андрей Гурчин, а также замглавврача поликлиники № 3 Наталья Крючкова.

В избирательные бюллетени "Полюстрово" проходят 19 кандидатов от ЕР, включая главу округа Андрея Жабрева и его заместительницу Анну Филину. Из действующих депутатов положительные решения получили Валерий Алексеев, Галина Дудникова, Ирина Ефимова, Елена Калинина, Ольга Малай, Людмила Погодина, Александр Савчук и Наталья Целищева.

Из прочих муниципалитетов выделяется Колпино, где регистрацию получили не только единороссы, но также выдвиженцы от "Справедливой России — За правду". В последнем случае речь идет о кандидатах Сергее Лиханове, Александре Можине и о Марии Мосиной. От единороссов выдвигаются действующая глава муниципалитета Надежда Максимова, а также кандидаты Рафик Ахмедов и Юлия Капранова.

Второй день подряд публикует итоги заседаний по регистрациям ТИК № 34. Накануне статус кандидатов в МО № 15 получили 16 единороссов, теперь же к ним прибавились еще четверо. Это Татьяна Яковлева, а также действующие депутаты Илья Мастеров, Татьяна Морозова и Ольга Проскурина.

Наконец, в Пискаревке регистрацию получили семеро кандидатов от ЕР, в том числе глава округа Оксана Умнова и депутаты Владимир Абрамов, Олег Баев, Светлана Масленникова, Елена Николаева и Ирина Светлицкая. Вместе с ними баллотироваться сможет и Андрей Голубцов.

Ранее стало известно о регистрации 11 кандидатов от "Единой России" на выборы в МО "Сосновское".

Муниципальные выборы в Петербурге назначены на 8 сентября, голосование по ним продлится в течение трех дней. Электоральная процедура не затронет только МО "Автово", где выборы должны пройти в 2026 году.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру