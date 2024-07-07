Патриарх Кирилл провел богослужение в Петербурге

Воскресное богослужение в Свято-Иоанновском женском ставропигиальном монастыре Петербурга провел предстоятель РПЦ Кирилл. Помогал ему в этом митрополит Варсонофий, передает пресс-служба Смольного.

Мероприятие посетили губернатор Александр Беглов и единоросс из Госдумы Михаил Романов.

"Вашими трудами и молитвами крепнет духовная сила нашего народа. Крепнет мощь нашего государства. Вы молитесь за наших воинов", - произнес Беглов в адрес патриарха, добавив, что Петербург - его "малая родина".

Губернатор похвастался тем, что на неделе был освящен закладной камень нового храма, посвященного снятию блокады.

фото: gov.spb.ru