Дунцова* получила ответ от Минюста на вопрос о причинах своего "иноагентства"

Политик Екатерина Дунцова* в своем Telegram-канале опубликовала скан ответа от Минюста. Она спрашивала у министерства, по какой причине в конце мая ее занесли в реестр иностранных агентов.

Ключевой фрагмент полученного официального документа выглядит следующим образом.

"Направление Минюстом России распоряжения о включении в реестр и документов, послуживших основанием для ее включения в реестр, Порядком не предусмотрено", - гласит текст, присланный ведомством.

Напомним, что Дунцова* пыталась зарегистрироваться кандидатом в президенты. Перед Новым годом ее до выборов не допустили, и Верховный суд встал на сторону Центризбиркома.

*Минюст внес Екатерину Дунцову в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру