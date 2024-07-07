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Новости 15:44

Дунцова* получила ответ от Минюста на вопрос о причинах своего "иноагентства"

фото ЗакС политика Дунцова* получила ответ от Минюста на вопрос о причинах своего "иноагентства"

Политик Екатерина Дунцова* в своем Telegram-канале опубликовала скан ответа от Минюста. Она спрашивала у министерства, по какой причине в конце мая ее занесли в реестр иностранных агентов

Ключевой фрагмент полученного официального документа выглядит следующим образом.

"Направление Минюстом России распоряжения о включении в реестр и документов, послуживших основанием для ее включения в реестр, Порядком не предусмотрено", - гласит текст, присланный ведомством.

Напомним, что Дунцова* пыталась зарегистрироваться кандидатом в президенты. Перед Новым годом ее до выборов не допустили, и Верховный суд встал на сторону Центризбиркома.

*Минюст внес Екатерину Дунцову в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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