Ененков, Михайлов и Малькевич: на ГАС "Выборы" теперь три кандидата на довыборы

На ГАС "Выборы" появились данные о третьем кандидате на дополнительные выборы в Законодательное собрание Петербурга по 18-му избирательному округу. Им стал представитель "Единой России" медиаменджер Александр Малькевич. Его кандидатура была поддержана политсоветом партии после победы на праймериз.

До этого документы для участия в выборах подали муниципальные депутаты Евгений Ененков (ЛДПР) и Александр Михайлов (КПРФ). Статус зарегистрированного кандидата пока получил лишь Ененков, который первым подал документы. Также ожидается, что документы в ТИК подадут общественник Александр Колос, которого выдвинула "Справедливая Россия - За правду", детский врач Ольга Юркевич от "Яблока" и мундеп Павел Любимов от "Новых людей".

Самовыдвиженцев на дополнительных выборах в парламент по-прежнему нет. Подать документы можно до 23 июля.

Довыборы пройдут на территории Красносельского и Кировского районов с 6 по 8 сентября, одновременно с выборами губернатора и выборами депутатов местных советов. Место в ЗакСе освободилось после сложения полномочий единоросса Алексея Далматова, который сдал мандат по собственному желанию.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру