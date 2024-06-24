Петербургский политсовет ЕР поддержал выдвижение Малькевича на довыборы в ЗакС

Региональный политсовет "Единой России" поддержал выдвижение советника губернатора Петербурга по вопросам новых регионов Александра Малькевича на довыборы в Заксобрание по 18-му избирательному округу, сообщил общественник в разговоре с ЗАКС.Ру. В минувшем мае общественник одержал победу на праймериз ЕР, устроенных в связи с проведением довыборов.

Кандидатура Малькевича была поддержана единороссами единогласно. Всего за него проголосовали 11 партийцев.

Довыборы в ЗакС состоятся в Единый день голосования в сентябре. Их проведение связано с досрочным сложением полномочий депутата Алексея Далматова, которое состоялось в июне 2023 года.

На прошлой неделе стало известно о задержании двоих руководителей журналистских проектов по делу о вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Как сообщалось, деньги они требовали, в том числе, от Малькевича.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру