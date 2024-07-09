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Новости 11:31

Мейксин предупредил кандидатов о фейковых сообщениях, рассылаемых от его имени

фото ЗакС политика Мейксин предупредил кандидатов о фейковых сообщениях, рассылаемых от его имени

В адрес кандидатов на предстоящих выборах поступают фейковые сообщения в мессенджерах, сообщил 9 июля председатель Горизбиркома Максим Мейксин. Как написал он в своем Telegram-канале, рассылки ведутся от его имени и от имени председателей территориальных избирательных комиссий.

На прошлых избирательных кампаниях неизвестные уже рассылали фейковые сообщения от имени председателя ГИК и глав ТИК, отметил Мейксин. Однако тогда адресатами были главы и члены участковых избирательных комиссий, следует из его слов.

Теперь же жертвами атак стали кандидаты. Информация о подложных рассылках стала поступать в Горизбирком. В связи с этим Мейксин призвал участников выборов к бдительности и добавил, что ни он, ни его коллеги не переписываются с кандидатами в мессенджерах.

"Председатели и члены избирательных комиссий всё общение с Кандидатами осуществляют только через официальные каналы связи, указанные Кандидатом в документах. В случае любого сомнения, просим уточнять всю информацию в соответствующей избирательной комиссии", — написал глава ГИК.

О случаях фейковых рассылок на предыдущих выборах Мейксин рассказывал неделей ранее в интервью ЗАКС.Ру. По его словам, неизвестные звонили, представляясь сотрудниками ФСБ, и пытались выведать служебную информацию.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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