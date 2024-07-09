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Реку Волковку проверили после сообщений о разливе нефтепродуктов

фото ЗакС политика Реку Волковку проверили после сообщений о разливе нефтепродуктов

Специалисты комитета по природопользованию Петербурга проверили реку Волковку после сообщений о загрязнении, об этом 9 июля пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Горожане утром во вторник, 9 июля, заметили нечто похожее на разлив нефтепродуктов в реке Волковке у станции метро "Проспект Славы".

На место выехали специалисты комитета по природовользованию Петербурга, однако никаких нарушений в ходе исследований не выявили.  

В комитете уточнили, что выехали незамедлительно на место, где было обнаружено горожанами загрязнений, однако в ходе визуального мониторинга следов загрязнений обнаружено не было.

Фото: ЗАКС.Ру


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