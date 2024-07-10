Более 4 тысяч кандидатов заявились на муниципальные выборы

По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, по состоянию на утро 10 июля число кандидатов на муниципальных выборах превысило 4 тысячи, сообщил председатель Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. Сегодня последний день подачи документов.

Глава ГИК также сообщил, что в последний день территориальные избирательные комиссии примут документы у всех кандидатов, которые пришли в ТИК до 18:00, то есть до окончания рабочего дня.

"Принимая во внимание то, что многие кандидаты оставили процедуру подачи документов на последний день, сообщаем, что территориальные избирательные комиссии должны осуществить прием документов у всех кандидатов, пришедших в избирательные комиссии до 18:00 10 июля", - написал Мейскин.

Напомним, накануне некоторые кандидаты в муниципалы столкнулись с невозможностью сдать документы, несмотря на то, что простояли в очередь в ТИК более девяти часов. Подобная ситуация произошла в ТИК №14, которая отвечает за выборы в МО "Левашово" и МО "Парголово". По подсчетам кандидатов, там за день сдать документы смогли только десять человек.

Выборы депутатов местных советов пройдут с 6 по 8 сентября в 110 муниципальных образованиях. Всего изберут более полутора тысяч новых муниципалов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру