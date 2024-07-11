Путин встретился с Бегловым

Президент Владимир Путин вечером 11 июля в "Ораниенбауме" встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Видеозапись беседы опубликовали в Telegram-канале Кремля. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе. Глава государства посещал Северную столицу, чтобы выступить на пленарном заседании десятого Парламентского форума БРИКС.

Беглов на встрече с президентом поднял тему индексации пенсии работающим пенсионерам. В частности, он поблагодарил Путина за поддержку этой идеи и добавил, что в Петербурге из 500 тысяч человек 80% работают.

- Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили. Долго очень изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение, - ответил Путин на слова благодарности.

Напомним, Путин подписал закон об индексации пенсий работающим пенсионерам в начале июля. Индексация возобновится с 1 января 2025 года. Этот процесс был приостановлен с 2016 года. Этот вопрос Путин обсуждал с губернатором Бегловым месяц назад.

Константин Леньков / Кадр из видео Кремля