Путин подписал закон, возвращающий индексацию пенсий работающим гражданам

Президент Владимир Путин 8 июля подписал закон о возвращении индексации пенсий работающим соотечественникам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как ранее сообщалось на сайте Госдумы, принятие закона потребует привлечения дополнительного бюджетного финансирования. В 2025 году, когда норма вступит в силу, для ее реализации потребуется выделить 96,45 млрд рублей. В дальнейшем эта сумма будет расти. Мера затронет почти 8 млн россиян.

Текст закона подвергся критике со стороны думского депутата Оксаны Дмитриевой, избранной от Петербурга. Она намерена вносить поправки.

фото: kremlin.ru