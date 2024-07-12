ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:15

Экосовет Ленобласти предложил двум соседним регионам учредить День Невы

фото ЗакС политика Экосовет Ленобласти предложил двум соседним регионам учредить День Невы

Журналист-эколог Сергей Лисовский на первом заседании обновленного экосовета Ленинградской области предложил двум соседним регионам праздновать День Невы. Об этом 12 июля пишет пресс-служба областного правительства.

Совет поддержал инициативу. Такой же позиции стал придерживаться губернатор Александр Дрозденко, одобривший возможное появление новой тематической даты. Доводы в пользу новой инициативы скоро будут направлены экосовету Петербурга.

"День Невы — нашей главной водной артерии, объединяющей и область, и город — может стать хорошим экологическим праздником, поможет нам продвигать вопросы защиты природы, экологического поведения, и, конечно, защиты Невы", - гласит комментарий Дрозденко.

Кроме того, на прошедшем заседании областные активисты и общественники обсудили проблему переработки борщевика.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама