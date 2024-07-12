Экосовет Ленобласти предложил двум соседним регионам учредить День Невы

Журналист-эколог Сергей Лисовский на первом заседании обновленного экосовета Ленинградской области предложил двум соседним регионам праздновать День Невы. Об этом 12 июля пишет пресс-служба областного правительства.

Совет поддержал инициативу. Такой же позиции стал придерживаться губернатор Александр Дрозденко, одобривший возможное появление новой тематической даты. Доводы в пользу новой инициативы скоро будут направлены экосовету Петербурга.

"День Невы — нашей главной водной артерии, объединяющей и область, и город — может стать хорошим экологическим праздником, поможет нам продвигать вопросы защиты природы, экологического поведения, и, конечно, защиты Невы", - гласит комментарий Дрозденко.

Кроме того, на прошедшем заседании областные активисты и общественники обсудили проблему переработки борщевика.

Фото: ЗАКС.Ру