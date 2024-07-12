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Новости 20:55

Милонов обвинил YouTube в продвижении "всякой левацкой белиберды"

фото ЗакС политика Милонов обвинил YouTube в продвижении "всякой левацкой белиберды"

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о судьбе видеохостинга YouTube, о замедлении и даже возможной блокировке которого 12 июля написали СМИ.

Развлекательный контент, в особенности имеющий формат коротких Shorts-видео, представляется единороссу глупым. Не жалует он и политический сегмент, где, по наблюдениям законотворца, с подачи руководства видеохостинга доминируют сторонники социалистических идей. Последние, по словам Милонова, пропагандируют "белиберду".

"Все левацкие политики любят YouTube, и я вам хочу раскрыть секрет: ни этого этого левака, троцкиста, марксиста и прочее не заблокировали. И мало того, выступление моего, к сожалению, коллеги по Госдуме Дениса Парфенова они даже форсят, они специально раскачивают", - произнес он в авторской программе на радио "Комсомольская правда - Петербург".

Информационная политика YouTube говорит депутату о том, что американцы делают в России ставку на молодых коммунистов. Из-за этого, по мнению петербуржца, к левым блогерам надлежит относиться как к вражеским элементам.

Что касается дальнейшего будущего YouTube в России, то Милонов приветствует решение о блокировке сервиса. В Кремле такие планы пока отрицают.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 




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