В московском СИЗО скончался фигурант дела о хищениях в Минобороны

В столичном следственном изоляторе № 4 ("Медведь") умер фигурант коррупционного дела, связанного с хищениями в Минобороны. Предпринимателю Игорю Котельникову было 52 года, о чем накануне сообщила в своем Telegram-канале член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. Смерть, по ее сведениям, наступила еще в начале недели, причем ФСИН пока официально не подтвердила этот факт.

"Недавно в другом московском СИЗО скончались сразу два арестанта с разницей 1-2 дня. Разговаривала с близкими. По их словам, о смерти им сообщили буднично, извинений не было", - рассказала правозащитница.

Формально, согласно информации Меркачевой, смерть наступила от остановки сердца. Обстоятельствам кончины Котельникова она посвятила колонку в "Московском комсомольце". Бизнесмена обвиняли в даче взяток должностным лицам.

Напомним, что коррупционный скандал вокруг Минобороны разгорелся нынешней весной. Наиболее высокопоставленный из преследуемых - бывший замминистра Тимур Иванов, обвиняемый в получении взяток. Отметим, что весной также сменился глава военного ведомства: своего поста лишился Сергей Шойгу, возглавлявший министерство 12 лет.

Фото: ЗАКС.Ру