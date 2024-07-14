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Новости 15:52

В Кремле осудили покушение на Дональда Трампа

фото ЗакС политика В Кремле осудили покушение на Дональда Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу покушения на кандидата на пост президента США Дональда Трампа, об этом 14 июля в своем Telegram-канале пишет журналист Павел Зарубин со ссылкой на слова Пескова.

По словам пресс-секретаря, в администрации нынешнего президента США стиль решения вопросов, в том числе мировых, имеет насильственный характер. Песков отметил, что насилие перенесено внутрь страны.

"Россия всегда осуждала и мы решительно осуждаем любые проявления насилия в ходе политической борьбы", – сказал Песков.

В субботу, 13 июля, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления в Пенсильвании. 

Напомним, что депутат ЗакСа Михаил Амосов также высказался по поводу покушения на Трампа. По его мнению, насилие противоречит демократии.

Фото: ЗАКС.Ру


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