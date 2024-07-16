Для ВСМ рядом с Московским вокзалом построят тоннель

Петербургское правительство поделилось новыми деталями проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между двумя столицами. Их губернатор Александр Беглов обсудил накануне с московским мэром Сергеем Собяниным, министром транспорта Виталием Савельевым и председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

Повысить транспортную доступность будущего пассажирского терминала призвано будет строительство автомобильного тоннеля. Он пройдет под железнодорожными путями. Тоннель проложат, как гласит сообщение от Смольного, "в створе переулка Черняховского от Товарного переулка".

Площадь перед вокзалом на Лиговском проспекте собираются реконструировать. Наконец, Миргородскую улицу продлят и соединят с Чернорецким переулком.

Напомним, что по окончании строительства новой железной дороги время в пути между двумя столицами должно будет сократиться до 2 часов 15 минут. В дороге запланировано 16 остановок.

Фото: ЗАКС.Ру