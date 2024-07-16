Депутаты двух фракций ЗакСа поздравили Бельского с 49-летием

Спикер Заксобрания Александр Бельский 16 июля отмечает свой 49-й по счету День рождения. В честь этого целый ряд петербургских парламентариев обратились к нему с поздравлениями в личных соцсетях.

На момент выхода заметки посты с обращениями к Бельскому выпустили восемь депутатов ЗакСа, шестеро из которых состоят во фракции "Единая Россия".

Единоросс Александр Ходосок выразил радость от того, что не только знаком с Бельским, но также работает под его началом. В том же ключе мыслит и Константин Чебыкин, который назвал именинника своим руководителем.

"Мой руководитель, друг, товарищ, человек, который честно Служит Отечеству, любит город-герой Ленинград, свою семью, людей! Настоящий мужик, который всегда готов прийти на помощь! Лидер, который сплотил людей!" — не поскупился на характеристики депутат.

Олег Милюта поведал своим подписчикам, что "жизненный путь Александра Николаевича заслуживает глубочайшего и искреннего уважения" и что благодаря его стараниям Петербург становится "комфортнее и красивее". Валерий Гарнец пожелал Бельскому "успехов в задачах и целях", направленных на благо Петербурга. Михаил Барышников не ограничился одними только поздравлениями и разместил у себя ссылку на страничку Бельского во "ВКонтакте", чтобы подписчики могли сами поздравить спикера.

"Настоящий патриот нашего города, патриот России, умелый и знающий руководитель, надежный и верный соратник и друг", — охарактеризовал спикера в своем поздравлении еще один член фракции ЕР Юрий Гладунов.

Помимо единороссов, не поскупились на добрые слова в адрес председателя двое депутатов из фракции "Новые люди". Речь идет о главе фракции Дмитрии Павлове, а также о Дмитрии Панове.

По мнению первого, профессиональный путь Бельского — это "яркий пример целеустремленности, трудолюбия и преданности своему делу". Второй депутат объявил спикера человеком, "который изменил восприятие петербургского парламента и уже не первый год демонстрирует исключительный подход к решению значимых для жителей нашего города вопросов и задач".

Свои поздравления принесла депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Она высказала мнение, что Бельский относится к тем людям, которых не портит власть и которые не становятся высокомерными после ее достижения. "Желаю Александру Николаевичу оставаться таким же доступным в общении, внимательным к интересам и нуждам людей, объективным и справедливым руководителем", — написала она в своем Telegram-канале.

Из числа членов городского правительства поздравил именинника вице-губернатор Олег Эргашев. Вкратце описав трудовой путь Бельского, чиновник заключил, что его деятельность являет собой "пример высокого профессионализма, гражданственности, искренней любви к родному городу, которые сегодня как никогда необходимы петербуржцам".

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру