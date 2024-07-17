Оштрафованному за мелкое хулиганство кандидату в МО №15 отказали в регистрации

Территориальная избирательная комиссия №34 отказала в регистрации кандидату в депутаты МО "№15" Роману Пенькову, который баллотировался от "Новых людей". Решение было принято на заседании 16 июля, сообщил ЗАКС.Ру председатель комиссии Дмитрий Елисеев. На прошлой неделе Пенькова оштрафовали на 600 рублей за потасовку в здании администрации Выборгского района, в котором расположен ТИК.

Также ТИК отказался регистрировать Георгия Мельдуца, который также баллотировался в МО №15 от "Новых людей". Всего партия выдвинула в этом муниципалитете двух человек. Оба не смогут принять участие в выборах.

Напомним, 11 июля суд оштрафовал Пенькова на 600 рублей по статье о мелком хулиганстве. Поводом для протокола стала потасовка в холле районной администрации. Тогда Пеньков вместе с лидером движения "Общество.Будущее" в Петербурге Саввой Федосеевым и еще двумя активистами попытались пройти в помещение ТИК в обход сотрудников охраны. Позже Федосеева тоже оштрафовали, но на 500 рублей.

Выборы в МО №15 и других 109 муниципальных образованиях пройдут с 6 по 8 сентября. Также в эти дни состояться выборы губернатора и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру