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Муниципал 13:00

Оштрафованному за мелкое хулиганство кандидату в МО №15 отказали в регистрации

фото ЗакС политика Оштрафованному за мелкое хулиганство кандидату в МО №15 отказали в регистрации

Территориальная избирательная комиссия №34 отказала в регистрации кандидату в депутаты МО "№15" Роману Пенькову, который баллотировался от "Новых людей". Решение было принято на заседании 16 июля, сообщил ЗАКС.Ру председатель комиссии Дмитрий Елисеев. На прошлой неделе Пенькова оштрафовали на 600 рублей за потасовку в здании администрации Выборгского района, в котором расположен ТИК. 

Также ТИК отказался регистрировать Георгия Мельдуца, который также баллотировался в МО №15 от "Новых людей". Всего партия выдвинула в этом муниципалитете двух человек. Оба не смогут принять участие в выборах. 

Напомним, 11 июля суд оштрафовал Пенькова на 600 рублей по статье о мелком хулиганстве. Поводом для протокола стала потасовка в холле районной администрации. Тогда Пеньков вместе с лидером движения "Общество.Будущее" в Петербурге Саввой Федосеевым и еще двумя активистами попытались пройти в помещение ТИК в обход сотрудников охраны. Позже Федосеева тоже оштрафовали, но на 500 рублей. 

Выборы в МО №15 и других 109 муниципальных образованиях пройдут с 6 по 8 сентября. Также в эти дни состояться выборы губернатора и дополнительные выборы в Заксобрание по 18-му округу. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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