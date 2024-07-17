Петербургского журналиста Андрея Захарова* объявили в розыск

Бывшего журналиста издания "Фонтанка.ру" Андрея Захарова* объявили в розыск, об этом 17 июля стало известно из базы МВД РФ.

В карточке журналистка не уточняется, по какой статье его объявили в розыск. По мнению самого Захарова*, в розыск его объявили из-за дела о невыполнении обязанностей иноагента.

В июне суд Петербурга назначил Захарову* штраф в размере 40 тысяч рублей по статье о непредоставлении Минюсту финансовых "иноагентских" документов (ч.2 ст.19.34 КоАП).

Напомним, что в апреле у журналистки Ксении Клочковой провели обыск по иноагентскому делу Андрея Захарова*.

*Минюст внес Андрея Захарова в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру