ФАС хочет запретить ритейлерам брать вознаграждение с поставщиков куриных яиц

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект постановления, по которому торговые сети лишатся права взимать вознаграждение с поставщиков куриных яиц первой и второй категории. На сегодняшний день это можно делать в размере, не превышающем 5% от суммы поставки, пояснило 17 июля ведомство. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Чиновники объясняют свое стремление тем, что запрет на вознаграждение удешевит цену поставок и положительным для потребителя образом отразится на конечной цене социально важного товара.

Напомним, что к концу прошлого года в России существенно подорожали куриные яйца, что привело к специальным правительственным мерам. Продукцию стали завозить из дружественных стран, причем на беспошлинной основе. С начала зимы ситуация на внутреннем рынке стала стабилизироваться.

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