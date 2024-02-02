Большинство прибывших в РФ из-за рубежа куриных яиц пошло на переработку

Россельхознадзор представил данные об импорте куриных яиц, поставки которых резко выросли с начала года на фоне внутреннего дефицита. Статистика, на которую ссылаются "Известия", гласит, что в январе прибыло 69 млн яиц из Белоруссии, 5,6 млн - из Турции и 4,2 млн - из Азербайджана.

Газета со ссылкой на представителей ритейла пишет, что поставленная продукция не попала на прилавки, а отправилась главным образом на переработку (например, для нужд кондитерского производства). Этому имеется в том числе и экономическое объяснение.

"Торговым сетям невыгодно связываться с импортной продукцией, так как рано или поздно льгота по отмене пошлины будет снята. К тому же размер поставляемых партий не может удовлетворить потребности федерального ритейла", - рассказали журналистам в "Общественной потребительской инициативе".

Таким образом, относительная стабилизация цен на яйца была достигнута другими средствами. В частности, помогло заключение длительных контрактов между птицефабриками и торговыми сетями.

Напомним, что средняя розничная цена на куриное яйцо демонстрировала рост весь прошлый год. Только в январе динамика стала меняться.

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