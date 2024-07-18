Петербургские ТИК зарегистрировали более 2100 кандидатов в мундепы

К утру 18 июля в Петербурге статус зарегистрированных кандидатов получили более 2100 претендентов в муниципальные депутаты, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале. Это чуть меньше половины от общего числа выдвинутых кандидатов.

Больше всего зарегистрированных кандидатов в муниципальных образованиях Выборгского, Калининского, Приморского и Фрунзенского районов, добавил Мейксин. Число отказов в регистрации глава ГИК не привел. Отметим, некоторые партии, в частности, КПРФ и "Яблоко", столкнулись с массовыми отказами в регистрации. Ко многим представителям этих партий предъявляются замечания, связанные с проведением конференции по выдвижению.

Накануне ЗАКС.Ру рассказывал о первых судебных исках от самовыдвиженцев, которые оспаривают свои отказы в регистрации на выборах.

Напомним, в сентябре 2024 года в 110 муниципальных образованиях пройдут выборы депутатов местных советов. Документы для участия в выборах подали 4,5 тысячи человек. Всего планируется избрать более полутора тысяч муниципалов. Также с 6 по 8 сентября в городе пройдут выборы губернатора.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру