Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 10:55

Петербургские ТИК зарегистрировали более 2100 кандидатов в мундепы

фото ЗакС политика Петербургские ТИК зарегистрировали более 2100 кандидатов в мундепы

К утру 18 июля в Петербурге статус зарегистрированных кандидатов получили более 2100 претендентов в муниципальные депутаты, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале. Это чуть меньше половины от общего числа выдвинутых кандидатов.

Больше всего зарегистрированных кандидатов в муниципальных образованиях Выборгского, Калининского, Приморского и Фрунзенского районов, добавил Мейксин. Число отказов в регистрации глава ГИК не привел. Отметим, некоторые партии, в частности, КПРФ и "Яблоко", столкнулись с массовыми отказами в регистрации. Ко многим представителям этих партий предъявляются замечания, связанные с проведением конференции по выдвижению. 

Накануне ЗАКС.Ру рассказывал о первых судебных исках от самовыдвиженцев, которые оспаривают свои отказы в регистрации на выборах. Иллюстрация ЗАКС.Ру

Напомним, в сентябре 2024 года в 110 муниципальных образованиях пройдут выборы депутатов местных советов. Документы для участия в выборах подали 4,5 тысячи человек. Всего планируется избрать более полутора тысяч муниципалов. Также с 6 по 8 сентября в городе пройдут выборы губернатора.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Мейксин Максим Семенович




Новости18 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама