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Новости 17:39

Кандидатка на довыборы в ЗакС от "Яблока" Ольга Юркевич подала документы в ТИК

фото ЗакС политика Кандидатка на довыборы в ЗакС от "Яблока" Ольга Юркевич подала документы в ТИК

Претендент на вакантное место депутата Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко" Ольга Юркевич 18 июля подала документы в территориальную избирательную комиссию, сообщили ЗАКС.Ру в партии. Голосование пройдет в сентябре. 

Юркевич - кандидат медицинских наук, с 1990 года работает детским анестезиологом-реаниматологом в разных медучреждениях, среди которых, например, национальный медицинский исследовательский центр имени В.А.Алмазова. 

Отметим, кандидатуру Юркевич утвердило на бюро петербургского отделения "Яблока". Это мероприятие не связано с той конференцией, на которой выдвигали муниципалов. Ранее территориальные комиссии начали массово отказывать "яблочникам" в регистрации из-за якобы имеющихся нарушений при проведении конференции. 

Ее конкурентами на выборах станут медиаменеджер Александр Малькевич ("Единая Россия"), мундепы Евгений Ененков (ЛДПР) и Александр Михайлов (КПРФ), а также активист Андрей Денисов ("Новые люди") и предприниматель Александр Колос ("Справедливая Россия - За правду"). 

Напомним, место в парламенте освободилось после ухода с должности единоросса Алексея Далматова летом 2023 года. О том, как идет предвыборная кампания ЗАКС.Ру рассказывал ранее. 

Константин Леньков / Фото пресс-службы партии "Яблоко"


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