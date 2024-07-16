"Яблоку" негде упасть

От петербургского "Яблока" на муниципальные выборы заявились 84 человека в 19 муниципальных образованиях. По состоянию на 16 июля в ГАС "Выборы" отметка об отказе в регистрации есть у четверти кандидатов. По факту их намного больше. О зарегистрированных кандидатах пока неизвестно. О ходе муниципальной кампании "Яблока" - в материале ЗАКС.Ру.

После определенного успеха петербургского "Яблока" на муниципальных выборах 2019 года, когда от партии избирались более 80 кандидатов в местные советы, партия может полностью пропасть с карты местного самоуправления. В 2024 году "Яблоко" нашло 95 человек, готовых баллотироваться, однако с процедурой подачи документов справились не все. Например, один из кандидатов от партии не смог попасть на прием в ТИК №14 где были очереди из претендентов в муниципальные советы в последние дни подачи документов. В "Яблоке" рассказали ЗАКС.Ру, что их кандидаты там прождали весь день до окончания рабочего дня - им сказали, что они смогут выйти после 18:00, чтобы допечатать необходимые документы, и вернуться, но обратно их не пустили.

На ГАС "Выборы" по состоянию на 16 июля есть данные о 84 кандидатах от "Яблока" в 19 муниципальных образованиях Адмиралтейского, Калининского, Кировского, Красногвардейского, Красносельского, Московского, Невского, Петроградского, Приморского, Пушкинского и Центрального районов. В некоторых районах города комиссии уже отказали всем "яблочникам". Например, в Адмиралтейском, где выдвинулись 13 кандидатов. В партии признают, что отказы имеют массовый характер. По подсчетам ЗАКС.Ру, на данный момент с выборов сняли уже 34 "яблочника" в 11 муниципалитетах.

В "Яблоке" уверены, что территориальные избирательные комиссии отказывают в допуске их кандидатам на муниципальные выборы из политических соображений. О возможном снятии "яблочников" с выборов писал Telegram-канал "Ротонда" 11 июля. О неких проблемах в партийных документах тогда сообщил ряд Telegram-каналов, связанных с "просмольнинскими" политтехнологами. Также на городском телеканале был показан небольшой сюжет на эту тему.

"Кандидатам отказывают по одним и тем же надуманным основаниям, которые не соответствуют ни закону, ни фактическим обстоятельствам, а тексты претензий, совпадают практически слово в слово, включая явные описки. При этом избирательные комиссии не принимают никаких возражений от кандидатов и не приводят аргументов в пользу своих домыслов. Очевидно, что кампания по отстранению от выборов кандидатов от "Яблока" координируется "сверху", а все "претензии" избиркомов носят не юридический, а политический характер", - говорится в заявлении петербургского бюро партии от 15 июля.

В основном отказы связаны с деталями проведения региональной конференции, на которой выдвигались представители партии, однако наверняка кандидатам не удается выяснить позицию ТИК, рассказала ЗАКС.Ру юрист, бывший член Горизбиркома от партии "Яблоко" Ольга Покровская. В извещениях, которые рассылаются претендентам в муниципалы, все "недочеты" описаны размыто, несмотря на то, что методические указания ЦИК предписывают конкретно и понятно описывать обнаруженные недостатки. Покровская подчеркнула, что чаще всего процесс извещения кандидатов проходит с нарушениями. "Яблочники" пытались в очном формате выяснить подробности о своих недостатках, но в комиссиях отвечали "так решила рабочая группа, тут все написано". В частности, такой ответ получили кандидаты в ТИК №19.

- По закону, это извещение направляется не рабочей группой, а избирательной комиссией. Кроме того, это извещение принимается по закону на заседании избирательной комиссии. Это очень важно не потому, что это формальная разница, а потому, что на заседание избирательной комиссии должны пригласить кандидата. Ничего этого не было, поэтому у кандидата не было вообще никакой возможности прояснить эту замечательную формулировку. Во всех ТИК все одинаково, - рассказала Покровская.

Покровская добавила, что партийная конференция прошла в соответствии с законом и уставом партии. Как и на собраниях других партий, на конференции присутствовали сотрудники Министерства юстиций и члены территориальных избирательных комиссий.

- Оказывается, эти замечательные организации, избирательные комиссии, решили, что у нас не было конференции. Они не признают нашу конференцию. Они считают, что мы ее как-то не так собрали, как-то не так провели. Сразу могу сказать, мы с этим не согласны. Мы вообще считаем, что ТИК, принимая такие решения, вышли за круг своих своих полномочий. У них нет полномочия признавать или не признавать конференцию, - сказала Покровская.

Некоторые ТИК все же обосновали отказы подробно. Например, ТИК №41 в одном из решений указала, что конференция была созвана в июне 2022 года для избрания руководящих органов. В ТИК уверены, что выбранные на той конференции органы должны были созвать новую конференцию для выдвижения кандидатов на муниципальные выборы. Также там возникли замечания к форме бюллетеня и другим деталям. Например, в решении указали на то, что протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования был утвержден, а не принят к сведению. В решении ТИК №1 указано, что нарушения при проведении конференции привели к "ничтожности" всех последующих действий по выдвижению.

Теперь "Яблоко" намерено помогать своим кандидатам добиваться регистрации на выборы. У них есть два пути: через суд или Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Это не единственная партия, которая столкнулась с массовыми отказами на муниципальных выборах. Десятки кандидатов от КПРФ также не смогли получить этот статус. Коммунистам, как и "Яблоку", вменяют неправильное выдвижение кандидатов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру