Беглов потратил на избирательную кампанию 22,6 млн рублей

Петербургская избирательная комиссия представила сведения о средствах на избирательных счетах кандидатов в губернаторы по состоянию на 15 июля, это первый такой отчет в рамках выборной кампании 2024 года. Больше других уже успел потратить действующий градоначальник Александр Беглов — речь идет о 22,6 млн рублей. Всего на его избирательный счет к середине июля поступило 40,2 млн рублей.

В отчете отсутствуют сведения о том, чтобы юридические лица жертвовали Беглову суммы свыше 25 тысяч рублей. Также ничего не говорится о переводах в размере более 20 тысяч рублей, поступивших от граждан.

В основном собранные Бегловым средства расходовались на изготовление и распространение предвыборной агитации — на это ушло в сумме 15,5 млн рублей. Оплата услуг "информационного и консультационного характера" облегчила предвыборный счет Беглова еще на 2,5 млн рублей, оплата других услуг, оказанных кандидату, потянула на 4,4 млн рублей. Кроме того, 270 тысяч рублей ушло на "финансовое обеспечение мер, направленных на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов". Отметим, Александр Беглов как кандидат от партии ("Единая Россия") не собирал подписи избирателей в свою поддержку. Ему требовалось лишь преодолеть муниципальный фильтр, получив подписи депутатов местных советов.

Прочие зарегистрированные кандидаты смогли собрать и потратить заметно меньшие суммы денег. Из четырех допущенных до губернаторской гонки участников второй по размеру избирательный фонд принадлежит выдвинутому "Коммунистами России" Сергею Малинковичу. По данным Горизбиркома, он привлек 255 тысяч рублей и все их потратил на сбор подписей.

Кандидат от партии "Зеленые", депутат МО "Ульянка" Павел Брагин собрал и потратил на те же цели 250 тысяч рублей. На пять тысяч меньше успел к 15 июля потратить выдвинутый партией ЛДПР депутат Заксобрания Максим Яковлев. В начале лета последний говорил о том, что участие в выборах стало для него неожиданностью.

В отчете содержатся сведения о кандидатах, по разным причинам не получивших официальный статус. Так, Людмила Васильева привлекла для кампании 1,1 млн рублей и потратила практически всю эту сумму. Из этих средств на поступления от граждан, превышающие 20 тысяч рублей, приходится 298,4 тысячи рублей.

Глава петербургского отделения КПРФ, депутат ЗакСа Роман Кононенко собрал 300 тысяч рублей, из которых израсходовал 33 тысячи. Оставшиеся 267 тысяч рублей были возвращены выдвинувшей его партии.

Выдвинутая партией "Родина" Мария Михайлова собрала 372 тысячи рублей, из которых 200 тысяч ей предоставило ООО "Управляющая компания "Эрси Групп"". Согласно данным ЕГРЮЛ, полная тезка бывшей кандидатки входит в состав участников фирмы. Сама Михайлова снялась с выборов на следующий день после подачи документов для регистрации в избирком. Она заявила о намерении "присоединиться к команде действующего губернатора".

Двое кандидатов не внесли на избирательные счета ни одного рубля. У гендиректора ООО "ПКРФ" Максима Конопляникова на избирательном счете было две тысячи рублей, и из них он потратил 1,2 тысячи. В избирательном фонде главы авиакомпании "Эрлен" Николая Кузнецова был всего 101 рубль.

Общая сумма поступлений на избирательные счета 22 кандидатов составила немногим менее 44,4 млн рублей. Их совокупные траты превысили 26,2 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру