Участие Яковлева в губернаторских выборах стало для него неожиданным

Выдвижение депутата Заксобрания Максима Яковлева в губернаторы Петербурга от ЛДПР стало для него неожиданным, рассказал ЗАКС.Ру сам Яковлев 5 июня. Яковлев полагал, что представлять партию будет другой человек, однако сопротивляться решению однопартийцев не станет.

- Это были их [партии] решение, и для меня оно было неожиданным. Сначала сейчас осмыслю эту историю. Конечно, буду бороться, если решился, но, еще раз говорю, решение для меня неожиданное. Решение партии. Я думал, что будет другой человек, он здесь обсуждался. Партии не отказывают, я старый член партии, - рассказал Яковлев.

По словам Яковлева, изначально обсуждалась кандидатура лидера фракции в ЗакСе Павла Иткина.

Кандидатуру Яковлева единогласно утвердили на конференции регионального отделения ЛДПР 3 июня. В КПРФ еще не прошла процедура выдвижения кандидата на пост главы города. Им может стать глава горкома Роман Кононенко. "Новые люди" не станут участвовать в выборах губернатора, вероятно, как и партия "Яблоко". От "Справедливой России - За правду" на выборы пойдет Надежда Тихонова. "Единая Россия" выдвинула на выборы действующего губернатора Александра Беглова. Он уже подал документы в Горизбирком.

По данным ГАС "Выборы", на данный момент ГИК принял документы уже у 14 желающих поучаствовать в избирательной кампании: восемь кандидатов от партий и шестеро самовыдвиженцев.

Текст и фото: Константин Леньков