Единороссы утвердили кандидатуру Беглова для участия в выборах губернатора Петербурга

В парке "Россия - Моя история" 2 июня прошла конференция "Единой России" по выдвижению действующего губернатора Александра Беглова на выборы главы города, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ранее желание Беглова принять участие в выборах поддержал президент.

Беглов выступил перед собравшимися с докладом о своей деятельности на посту главы Петербурга, а также рассказал о дальнейших планах администрации города: строительстве моста через Неву, социальной поддержке для горожан и об увеличении количества социальных объектов. По итогам голосования, 200 человек поддержали выдвижение Беглова. Один из делегатов конференции проголосовал против.

На мероприятии присутствовали секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, секретарь петербургского отделения Сергей Боярский, сам кандидат Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский и другие депутаты парламента из фракции, а также члены правительства Петербурга и различные чиновники Смольного. Из депутатов Госдумы, кроме Боярского, пришли Михаил Романов, Александр Тетердинко, а также Вячеслав Макаров.





Конкурентами Беглова на выборах могут стать лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова, депутат Заксобрания от ЛДПР Максим Яковлев, а также руководитель фракции КПРФ в парламенте Роман Кононенко. Пока документы в Горизбирком подали трое самовыдвиженцев: Владислав Воронков, Иосиф Джагаев и Лилия Судьина.

Выборы губернатора пройдут с 6 по 8 сентября. Также в эти дни будут голосовать за депутата ЗакСа по 18-му округу и муниципальных депутатов.

текст и фото: Константин Леньков