Трое самовыдвиженцев подали документы на выборы губернатора

Первая тройка самовыдвиженцев подала документы в Горизбирком для участия в предстоящих выборах губернатора Петербурга, сообщила 1 июня "Фонтанка". Одной из желающих стала муниципальный депутат "Ивановского" округа в Невском районе.

Документы в Горизбирком поступили от главы партнерства "МежРегионРазвитие" Владислава Воронкова, гендиректора ООО "Инновация" Иосифа Джагаева и директора Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Фрунзенского района, мундепа Лилии Судьиной. Воронков заявил изданию, что поддерживает городские власти, но хочет составить "здоровую конкуренцию на выборах" губернатору Александру Беглову. Судьина на вопрос об участии в выборах попросила перезвонить позже.

Накануне Горизбирком утвердил трехдневное голосование на предстоящих в Петербурге выборах, оно продлится с 6 по 8 сентября. Для преодоления муниципального фильтра кандидатам потребуется получить 155 подписей депутатов в 84 муниципалитетах города.

Ранее о намерении участвовать в выборах губернатора заявляли действующий градоначальник Александр Беглов, глава регионального отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова, муниципальный депутат Павел Брагин, врач Александр Абдин, председатель "Коммунистов России" Сергей Малинкович и другие.

Фото: ЗАКС.Ру