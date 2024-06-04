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Новости 19:48

Выборы губернатора Петербурга пройдут без "Новых людей"

фото ЗакС политика Выборы губернатора Петербурга пройдут без "Новых людей"

"Новые люди" не будут выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Петербурга. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков объявил, что муниципальная кампания станет "главной" для партии, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Отметим, эти губернаторские выборы могли бы стать первыми для "Новых людей" в Петербурге. 

Даванков рассказал, что лучшим кандидатом стала бы его коллега по Госдуме Оксана Дмитриева, однако пройти муниципальный фильтр партия не сможет. 

В партии решили сконцентрироваться на муниципальных выборах, которые пройдут в сентябре 2024 года, одновременно с выборами губернатора. От "Новых людей" в муниципалитеты выдвинется порядка 400 человек.

Ранее в качестве представителя "Новых людей" на выборах главы города рассматривался депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев. Всего по состоянию на 4 июня Горизбирком принял документы от 14 человек: шесть из них идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, а остальные восемь выдвинуты партиями. Голосование пройдёт с 6 по 8 сентября. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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