Мейксин о "Яблоке" на муниципальных выборах: Серьезные проблемы с проведением конференции

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в беседе с ЗАКС.Ру 19 июля прокомментировал возможное участие партии "Яблоко" в муниципальных выборах 2024 года. Напомним, "яблочникам" массово отказывают в регистрации из-за проблем с документами, связанными с конференцией по выдвижению кандидатов.

- На заседании комиссии будет подробный доклад об этом. Там, с моей точки зрения, серьезные проблемы с проведением конференции. По крайней мере, та позиция, которую я видел в том числе не только наших юристов, что цели, для которых конференция создавалась в 2022 году, были реализованы. Конференция совершенно для других целей созывалась. Там у нас на пяти-шести листах вопросы к этой конференции, - сказал Мейксин.

Он подчеркнул, что изначально конференция была созвана для определения руководящих органов петербургского отделения "Яблока". Также, по его мнению, там были допущены некие процессуальные нарушения. В частности, неподтвержденные мандаты участников того собрания.

Прямо отвечать на вопрос, будет ли "Яблоко" допущено до муниципальных выборов, Мейксин не стал, однако повторил, что по этой ситуации есть юридическое заключение, выводы из которого не в пользу партии.

Всего от "Яблока" документы для участия в выборах подали более 80 человек в двух десятках муниципалитетов, однако ни один из них пока так и не стал зарегистрированным кандидатом. "Яблочники" уверены, что их конференция была проведена в соответствии с уставом, а ТИК превысили свои полномочия, определяя правомерность партийных мероприятий. В партии намерены оспаривать отказы территориальных избирательных комиссий.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру