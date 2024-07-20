Следующую прямую линию с петербуржцами проведет Станислав Казарин

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил 20 июля в своем Telegram-канале, что следующую прямую линию с горожанами проведет его "цифровой" заместитель Станислав Казарин. Онлайн-встреча состоится 25 июля в 20 часов.

Вице-губернатор Казарин координирует работу комитета по информатизации и связи, а также управление по развитию садоводства и огородничества. Вопросы можно присылать ему в соцсети "ВКонтакте" либо оставлять, позвонив по номеру 246-79-49.

Предыдущую беседу в аналогичном формате провел на уходящей неделе курирующий культуру, спорт и туризм вице-губернатор Борис Пиотровский, потратив на общение с петербуржцами чуть более часа.

Фото: ЗАКС.Ру