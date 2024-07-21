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Новости 12:17

Движение транспорта в Петербурге изменилось из-за репетиции парада ко Дню ВМФ

фото ЗакС политика Движение транспорта в Петербурге изменилось из-за репетиции парада ко Дню ВМФ

Общественный транспорт в центре Петербурга сменил маршрут из-за репетиции парада ко Дню ВМФ, об этом 21 июля пишет MR7.ru со ссылкой на пассажиров.

В воскресенье, 21 июля, в Петербурге проводят репетицию парада ко Дню ВМФ, поэтому некоторые мосты разведены, а проезд по некоторым улицам ограничен.

Троллейбусы, как уточняется, едут только до Суворовского проспекта, а автобусы только до Садовой улицы. 

Следующие репетиции проведут во вторник, 23 июля, и в четверг, 25 июля. Сам праздник проведут в последнее воскресенье июля, как это происходит обычно – 28 июля 2024 года.

Напомним, что на параде в честь Дня ВМФ не будет кронштадтской части, праздник проведут только на Неве.

Фото: ЗАКС.Ру


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