ТИКи не допустили до выборов кандидатов от "Яблока"

Ни один кандидат от "Яблока" не был допущен к участию в муниципальной избирательной кампании в Петербурге, следует из данных ГАС "Выборы". В абсолютном большинстве случаев Территориальные избирательные комиссии вынесли решения об отказе в регистрации выдвиженцев.

Всего для участия в муниципальных выборах документы подали 84 "яблочника". Из них один утратил статус выдвинутого кандидата, а остальные 83 человека получили отказ в регистрации.

Последние решения об отказах были приняты 19 июля.

Напомним, ранее поддержанные "Яблоком" кандидаты столкнулись с массовыми отказами в регистрации. Претензии теризбиркомов касались особенностей проведения региональной конференции, в рамках которой состоялось выдвижение представителей партии. Глава Горизбиркома Максим Мейксин также говорил о "серьезных проблемах" с проведением конференции. В самой партии заявляют о законности проведенной процедуры.

Муниципальные выборы назначены на 8 сентября, голосование по ним продлится в течение трех дней. Из 111 петербургских муниципалитетов выборы не охватят только МО "Автово", где они должны состояться в 2026 году.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру