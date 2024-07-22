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Новости 19:05

Шишкина узнала о смене собственника участка, где захоронены первостроители

фото ЗакС политика Шишкина узнала о смене собственника участка, где захоронены первостроители

Депутат петербургского ЗакСа Марина Шишкина, выступающая за создание сквера первостроителей города на углу Сытнинской и Кронверкской улиц, узнала новые сведения об этом участке. В своем Telegram-канале парламентарий рассказала, что земля сменила собственника. Комитет имущественных отношений предоставил ей данные о том, что в июне участок стал принадлежать ООО "Красавица".

Раньше сообщалось, что земля на месте захоронения петербургских первостроителей принадлежала ООО "УнистоПетросталь Проект-Сытнинская" и служила вещественным доказательством по уголовному делу в отношении руководства этой компании. Теперь Шишкину интересует, сохранила ли территория свой процессуальный статус, о чем она спросила начальника ГCУ МВД Евгения Негрозова.

"И, если да, каким образом было зарегистрировано право нового собственника ООО "Красавица" на земельный участок? Если указанные действия были совершены в нарушение действующего законодательства, прошу принять соответствующие меры", - написала законотворец.

В начале 2010-х годов под перекрестком Кронверкской и Сытнинской улиц нашли захоронения рабочих, застраивавших город в 1700-х годах.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Шишкина Марина Анатольевна




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