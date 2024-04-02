Дело против владельцев участка "кладбища первостроителей" приостановили

Петербургский депутат Марина Шишкина узнала от прокуратуры Ленобласти о приостановке расследования уголовного дела, заведенного в отношении собственников участка на углу Сытнинской и Кронверкской улиц. На этом месте общественники хотят видеть зеленую зону в честь первостроителей Петербурга.

Ранее на участок был наложен арест: он выступает вещдоком в деле против руководства ООО "УнистоПетросталь Проект-Сытнинская". Несмотря на это, компания получила градостроительный план на него. Впрочем, на сегодняшний день документ не имеет юридической силы: предыдущая версия Генплана запрещает застраивать пустырь. Это же следует из ответа прокуратуры: выдача градплана, как написали Шишкиной, не связана с распоряжением участком.

"Однако новая редакция Генплана придает участку статус общественно-деловой зоны, где строительство разрешено", - напомнила депутат ЗакСа в своем Telegram-канале.

Уголовное дело против ООО поставили на паузу, поскольку владельцы фирмы скрылись от следствия. Их заочно арестовали.

Фото: ЗАКС.Ру