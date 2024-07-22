Из Верхнего Суздальского озера с разницей в полчаса спасли двоих детей

Управление МЧС по Петербургу вечером 22 июля сообщило о предотвращении двух несчастных случаев с разницей в полчаса. Оба инцидента имели место в Озерках.

Из ближайшего к станции метро Верхнего Суздальского озера спасли двоих детей. Сначала поступил сигнал о тонущем 12-летнем мальчике. Его удалось достать из воды живым. В 17:25 стал тонуть 14-летний мальчик. Его тоже смогли спасти. Обоих пострадавших увезли в больницу.

В связи с установившейся на Северо-Западе жарой МЧС напомнило о том, что во время отдыха на водоемах нельзя оставлять детей без присмотра. Роспотребнадзор 22 июля счел пригодным для купания единственный водоем: это Ольгинский пруд на углу Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло.

Фото: ЗАКС.Ру