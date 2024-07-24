В Петербурге огласили приговор по делу о массовом отравлении студентов ГАСУ

Петербургский суд назначил наказание шеф-повару в рамках уголовного дела о массовом отравлении студентов Государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ), имевшем место в ноябре прошлого года. Как сообщает 24 июля объединенная пресс-служба городских судов, сотрудник ООО "Комбинат общественного питания СПбГАСУ" Алексей Шапиро получил ограничение свободы сроком на полгода.

Мужчину признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК).

Ленинский районный суд установил, что фигурант, осуществлявший функции заведующего производством, недостаточно следил за здоровьем сотрудников кухни. В результате к работе с блюдами был допущен человек, страдающий от сальмонеллеза, из-за чего готовой едой отравились 32 студента.

На заседании Шапиро признал вину. Он по собственной воле компенсировал всем потерпевшим моральный и материальный ущерб.

Фото: ЗАКС.Ру