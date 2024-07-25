На муниципальные выборы зарегистрировано 3,5 тысячи кандидатов

Территориальные избирательные комиссии Петербурга зарегистрировали на муниципальные выборы 3 490 кандидатов, сообщил 25 июля глава Горизбиркома Максим Мейксин. Регистрация на выборы официально завершилась накануне, 24 июля.

На выборы 2019 года было зарегистрировано пять тысяч кандидатов при более чем семи тысячах выдвинувшихся.

"В рамках выборов планируется заместить 1 576 мандатов в 317 избирательных округах", — написал Мейксин в своем Telegram-канале.

Из числа зарегистрированных кандидатов 2 826 человек идут на выборы от партий. Остальные 664 кандидата баллотируются в порядке самовыдвижения.

Всего на муниципальные выборы в Петербурге заявились более 4,5 тысяч человек. ЗАКС.Ру подготовил статистику по предстоящим выборам.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру