Экс-депутата Изотова хотят снять с выборов в МО "Литейный округ" через суд

Бывший депутат распущенного МО "Лиговка-Ямская" Александр Изотов может лишиться регистрации на выборы в МО "Литейный округ", сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов Петербурга 25 июля. Иск об оспаривании решения ТИК был накануне зарегистрирован Смольнинским районным судом.

Иск подал самовыдвиженец Дмитрий Казарин, также зарегистрированный на выборы в "Литейном округе". Ответчиком указана ТИК № 16, Изотов проходит по административному делу в статусе заинтересованного лица.

В своем иске Казарин добивается признания незаконным и отмены решения теризбиркома о регистрации Изотова. Судебное заседание назначено на 29 июля.

Отметим, что также Смольнинский суд зарегистрировал иски к ТИК № 16, поданные самовыдвиженцем Леонидом Дроздецким. Заинтересованными лицами в них указаны зарегистрированные кандидаты Антон Веригин и Дина Головина. Оба заседания также назначены на 29 июля.

Помимо "Литейного округа", Изотов также зарегистрирован в качестве самовыдвиженца на выборы в МО "Владимирский округ" и МО "Смольнинское". Выдвигаться в "Лиговке-Ямской" он не может в связи с роспуском муниципального совета, который произошел в конце марта 2024 года. Изотов пытался доказать в суде свою непричастность к бездействию совета, но безуспешно.

Судя по сайту праймериз "Единой России", Казарин участвовал в предварительном голосовании для выдвижения от партии. Попытка завершилась неудачей, так что на муниципальные выборы кандидат выдвинулся самостоятельно.

Андрей Казарлыга, фото: Telegram-канал Александра Изотова