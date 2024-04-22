Экс-мундеп Лиговки-Ямской Александр Изотов не сможет снова выдвигаться в округе

Смольнинский районный суд Петербурга 22 апреля отказался удовлетворять иск бывшего депутата МО "Лиговка-Ямская" Александра Изотова, который пытался доказать свою непричастность к роспуску муниципального совета. Теперь он не сможет баллотироваться в округе.

В беседе с ЗАКС.Ру Изотов уточнил, что не собирается оспаривать решение суда. Он частично согласен с отказом, поскольку, по его мнению, формально основания для этого у суда были. С планами на сентябрьскую кампанию экс-муниципал пока не определился. Он подчеркнул, что ему важен округ, и в первую очередь он ориентировался на Лиговку-Ямскую.

Ранее суд отказал в похожем иске бывшему руководителю округа Сергею Ильину. Пока ни одному из бывших муниципальных депутатов из распущенных советов МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская" не удалось оспорить свою непричастность к роспуску совета.

Напомним, закон о роспуске МО "Смольнинское" и МО "Лиговка-Ямская" вступил в силу 1 апреля. Основанием для этого послужило непроведение собраний более трех месяцев подряд - из-за этого суд признал представительские органы незаконно бездействующими. В скором времени губернатор Александр Беглов обратиться к парламенту с инициативой о роспуске МО "Литейный округ", в котором также длительное время не проводились собрания депутатов.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру